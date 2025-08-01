- По Матео Кассьерре — это вообще несусветная глупость. Думаю, даже внимания не нужно обращать, когда пишут, что готовы отпустить, и он готов уйти. Ну, это же чушь! Как можно такое рассматривать?, — приводит слова Семака пресс-служба "Зенита".
Маттео Кассьерра выступает за "Зенит" с лета 2022 года. Колумбиец перешел в стан сине-бело-голубых из "Сочи" за 4,5 миллиона евро. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. Кассьерра принял участие в 113 матчах за "Зенит" во всех турнирах, забив 44 гола и отдав 21 результативную передачу. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 10 миллионов евро.
Семак отреагировал на слухи об уходе Кассьерры из "Зенита"
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал появившуюся информацию о том, что "Севилья" возобновила интерес к нападающему петербуржцев Матео Кассьерре.
Фото: ФК "Зенит"