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Семак отреагировал на слухи об уходе Кассьерры из "Зенита"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал появившуюся информацию о том, что "Севилья" возобновила интерес к нападающему петербуржцев Матео Кассьерре.
Фото: ФК "Зенит"
- По Матео Кассьерре — это вообще несусветная глупость. Думаю, даже внимания не нужно обращать, когда пишут, что готовы отпустить, и он готов уйти. Ну, это же чушь! Как можно такое рассматривать?, — приводит слова Семака пресс-служба "Зенита".

Маттео Кассьерра выступает за "Зенит" с лета 2022 года. Колумбиец перешел в стан сине-бело-голубых из "Сочи" за 4,5 миллиона евро. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. Кассьерра принял участие в 113 матчах за "Зенит" во всех турнирах, забив 44 гола и отдав 21 результативную передачу. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 10 миллионов евро.

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