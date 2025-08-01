- Ду Кейрос и Ренан сейчас занимаются поиском продолжения своей карьеры в других клубах. У нас лимит по легионерам на сегодняшний день заполнен. Ильзат Ахметов, знаете, тоже сейчас занимается поиском команды, — приводит слова Сергея Семака официальный сайт "Зенита".
Ду Кейрос перешел в "Зенит" из "Коринтианса" летом 2023 года в качестве свободного агента. 25-летний бразильский полузащитник принял участие в 16 матчах за сине-бело-голубых, забив 1 гол.
Роберт Ренан перешел в "Зенит" из "Коринтианса" зимой 2023 года в качестве свободного агента. 21-летний бразильский защитник провел 18 матчей за петербуржцев, не отличившись результативными действиями.
Ильзат Ахметов перешел в "Зенит" из "Краснодара" зимой 2024 года за 850 тысяч евро. 27-летний российский полузащитник принял участие в 21 матче за санкт-петербургскую команду, не отличившись результативными действиями.
Семак назвал кандидатов на выход из "Зенита"
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился информацией о том, кто из игроков вероятнее всего покинет петербуржский клуб.
Фото: ФК "Зенит"