- Мне чемпионат Италии бы подошёл, я бы там неплохо смотрелся. Понятно, что была бы адаптация к нападающим и так далее. Но это вопрос времени, плюс через тренировки бы адаптировался, - сказал Дивеев "Чемпионату".
Игорь Дивеев выступает за московский ЦСКА с 2019 года. Контракт 25-летнего игрока с клубом действует до лета 2028 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость российского футболиста составляет 8 миллионов евро.
Защитник ЦСКА Дивеев назвал европейский топ-чемпионат, который бы ему подошел
Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев заявил, что неплохо бы смотрелся в итальянском чемпионате.
Фото: ПФК ЦСКА