«Мы — промышленный холдинг. Сейчас высокие ставки, много других факторов… Такой идеальный шторм в некотором смысле. Не до больших трат. Но мы при этом тратим большие деньги на академию. Сейчас у нас ребята играют на турнире в Китае. Также в октябре будем открывать манеж. Приступили к строительству базы с шестью полями и тремя административными зданиями. У клуба будет суперсовременная база — на это тратим деньги. Ну и на всю нашу футбольную вертикаль — первую, вторую команды, академию — это серьезные инвестиции. Пока не до стадиона. Когда будет определенная степень готовности, дам анонс», — заявил Морозов «РБ Спорт».
На данный момент тольяттинский «Акрон» проводит домашние матчи в Самаре на стадионе «Солидарность Арена».
После двух туров Российской Премьер-Лиги «Акрон» занимает вторую строчку, набрав 4 очка. В первом матче тольяттинцы поделили очки с «Крыльями Советов», а во втором туре разгромили «Сочи» со счетом 4:0. Следующий тур подопечные Заура Тедеева проведут 3 августа против московского «Спартака» на «Солидарность Арене».
В прошедшем сезоне «Акрон» впервые в своей истории играл в РПЛ и смог занять девятое место с первой попытки, набрав 35 очков.
Владелец "Акрона": пока нам не до строительства собственного стадиона
Владелец «Акрона» и одноимённого промышленного холдинга Павел Морозов рассказал, почему проект строительства стадиона для клуба отложен на неопределённый срок.
Фото: ФК "Акрон"