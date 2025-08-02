«Лечи Садулаев — лучший игрок РПЛ. Он мой друг, но дело не в этом. Лечи — очень хороший футболист. Он легко мог бы играть в топ-клубе из Европы», — заявил Гандри Metaratings.
Садулаев — воспитанник грозненского «Ахмата». С 2019 года он играет в первой команде. За это время 25-летний вингер провёл 127 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 12 результативных передач. Его контракт с командой рассчитан до 30 июня 2028 года, а текущая рыночная стоимость оценивается в 3,5 миллиона евро.
В сборной России Садулаев дебютировал в октябре 2022 года. С тех пор он сыграл 8 матчей и забил один гол.
Защитник "Ахмата" Гандри: Садулаев — лучший игрок РПЛ. Он легко мог бы играть в топ-клубе Европы
Тунисский защитник «Ахмата» Надер Гандри высоко оценил уровень игры своего одноклубника Лечи Садулаева.
Фото: ФК "Ахмат"