«Народным любимцем является «Спартак», но и «Зенит» — достойный клуб в этом плане. Не стала бы питерцев сбрасывать со счетов, они набирают обороты. Но на данный момент «Спартак» все же популярнее, за него болеют по всей стране», — заявил Смородская «СЭ».
Напомним, что по результатам опроса читателей Rusfootball.info самым популярным клубом в России с большим отрывом стал московский "Спартак", который набрал 4132 голосов (42,02%).
Второе место досталось петербургскому "Зениту", набравшему 1679 голосов (17,08%). Топ-3 замкнул столичный ЦСКА - 1505 голосов (15,31%).
Смородская: народным любимцем является "Спартак", но и "Зенит" — достойный клуб в этом плане
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что по популярности «Спартак» пока опережает «Зенит», но питерский клуб уверенно укрепляет позиции.
Фото: ФК "Локомотив"