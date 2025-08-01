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Смородская: народным любимцем является "Спартак", но и "Зенит" — достойный клуб в этом плане

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что по популярности «Спартак» пока опережает «Зенит», но питерский клуб уверенно укрепляет позиции.
Фото: ФК "Локомотив"
«Народным любимцем является «Спартак», но и «Зенит» — достойный клуб в этом плане. Не стала бы питерцев сбрасывать со счетов, они набирают обороты. Но на данный момент «Спартак» все же популярнее, за него болеют по всей стране», — заявил Смородская «СЭ».

Напомним, что по результатам опроса читателей Rusfootball.info самым популярным клубом в России с большим отрывом стал московский "Спартак", который набрал 4132 голосов (42,02%).

Второе место досталось петербургскому "Зениту", набравшему 1679 голосов (17,08%). Топ-3 замкнул столичный ЦСКА - 1505 голосов (15,31%).

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