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Защитник ЦСКА - об Акинфееве: ощущение, что он в футболе уже 50 лет

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев высказался о футбольном долголетии голкипера "армейцев" Игоря Акинфеева.
Фото: "Чемпионат"
- Честно говоря, замечаю, как быстро летит время. Но по Акинфееву этого не скажешь! Ощущение, что он в футболе уже 50 лет. При этом посмотрите, в каком он порядке, - сказал Дивеев Legalbet.

Игорь Акинфеев является воспитанником ЦСКА. За основную команду "армейцев" вратарь выступает с 2003 года. За это время Акинфеев шесть раз становился Чемпионом России, по 8 раз выигрывал Кубок и Суперкубок России. Контракт игрока с клубом действует до лета 2026 года.

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