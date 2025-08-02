- Честно говоря, замечаю, как быстро летит время. Но по Акинфееву этого не скажешь! Ощущение, что он в футболе уже 50 лет. При этом посмотрите, в каком он порядке, - сказал Дивеев Legalbet.
Игорь Акинфеев является воспитанником ЦСКА. За основную команду "армейцев" вратарь выступает с 2003 года. За это время Акинфеев шесть раз становился Чемпионом России, по 8 раз выигрывал Кубок и Суперкубок России. Контракт игрока с клубом действует до лета 2026 года.
Защитник ЦСКА - об Акинфееве: ощущение, что он в футболе уже 50 лет
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев высказался о футбольном долголетии голкипера "армейцев" Игоря Акинфеева.
Фото: "Чемпионат"