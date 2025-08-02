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Вингер ЦСКА: у меня на тренировках так и не получилось обыграть Мойзеса

Нападающий ЦСКА Кирилл Глебов оценил уровень игры защитника "армейцев" Мойзеса.
Фото: Sport24
- Если быть честным, кажется, что у меня на тренировках так никогда и не получилось обыграть Мойзеса. Не зря он был признан лучшим защитником прошлого сезона. Он действительно очень сильный, - сказал Глебов Legalbet.

Мойзес играет за московский ЦСКА с сезона-2022/2023. 30-летний бразильский защитник принял участие в 111 играх, забив 5 голов и отдав 6 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2026 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Мойзеса составляет 5 миллионов евро.

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