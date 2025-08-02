- Мне не нравится, что в РПЛ играют только бразильцы и латиноамериканцы, как, например, в "Зените". Такое количество легионеров убивает русский футбол. У местных ребят просто нет никаких шансов попасть в главную команду, - сказал Петржела Sport24.
Напомним, Властимил Петржела возглавлял "Зенит" с 2003 по 2006 год.
На данный момент санкт-петербургский "Зенит" занимает третью строчку в чемпионате Российской Премьер-Лиги, набрав 4 очка в 2 турах. Завтра, 3 августа, команда Сергея Семака на своем поле примет ЦСКА.
Экс-тренер "Зенита" назвал главную проблему российского футбола
Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела высказался о высокой доле легионеров в составах ведущих команд чемпионата.
Фото: ФК "Зенит"