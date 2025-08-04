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В "Ахмате" рассказали о планах по трансферам

Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров ответил на вопрос, будут ли у клуба еще трансферы этим летом.
Фото: ФК "Ахмат"
"Планы по трансферам на вход есть, но как получится - будет видно. Количественно пока не будем уточнять", - передает слова Айдамирова "Чемпионат".

Напомним, в это летнее трансферное окно состав "Ахмата" пополнили защитники Усман Ндонг, Максим Сидоров, Мехди Заре, а также полузащитники Эгаш Касинтура, Мануэль Келиано, Абакар Гаджиев и нападающие Брайан Мансилья, Мохамед Конате.

По итогам трех сыгранных туров грозненская команда не набрала ни одного очка и располагается на 13-м месте в турнирной таблице.

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