Матчи Скрыть

Тюкавин рассказал, в каком европейском чемпионате хочет продолжить карьеру

Нападающий "Динамо" Констанит Тюкавин рассказал, в каком европейском чемпионате хотел бы сыграть.
Фото: ФК "Динамо"
"Испания. Если получится, Испания мне ближе. Нравится сама страна, климат, чемпионат. С детства болею за "Реал". Надо стремиться, тренироваться, расти. Самое главное для меня сейчас — восстановиться, войти в игру. А затем — постараться исполнить мечту всех динамовцев", - сказал Тюкавин в интервью "СЭ".

На данный момент форвард московского "Динамо" Константин Тюкавин восстанавливается после травмы, полученной в марте текущего года - у нападающего был диагностирован разрыв крестообразных связок колена. Ожидается, что Тюкавин вернется на футбольное поле в октябре.

Константин Тюкавин выступает за бело-голубых с 2021 года - нападающий провел за клуб во всех турнирах 151 матч и отметился 48 забитыми мячами и 29 голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего футболиста в 16 миллионов евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится