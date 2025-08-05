"Испания. Если получится, Испания мне ближе. Нравится сама страна, климат, чемпионат. С детства болею за "Реал". Надо стремиться, тренироваться, расти. Самое главное для меня сейчас — восстановиться, войти в игру. А затем — постараться исполнить мечту всех динамовцев", - сказал Тюкавин в интервью "СЭ".
На данный момент форвард московского "Динамо" Константин Тюкавин восстанавливается после травмы, полученной в марте текущего года - у нападающего был диагностирован разрыв крестообразных связок колена. Ожидается, что Тюкавин вернется на футбольное поле в октябре.
Константин Тюкавин выступает за бело-голубых с 2021 года - нападающий провел за клуб во всех турнирах 151 матч и отметился 48 забитыми мячами и 29 голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего футболиста в 16 миллионов евро.
Тюкавин рассказал, в каком европейском чемпионате хочет продолжить карьеру
Нападающий "Динамо" Констанит Тюкавин рассказал, в каком европейском чемпионате хотел бы сыграть.
Фото: ФК "Динамо"