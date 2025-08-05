"Глупо что-то говорить о Сергее Семаке. Он выиграл с "Зенитом" шесть подряд чемпионств. Я даже не вижу предпосылок, чтобы Семака уволили. Всякие периоды в карьере бывают. Не выиграли чемпионат в прошлом сезоне, значит, в этом постараются реабилитироваться. Тем интереснее будет смотреть РПЛ", - цитирует Смольникова Legalbet.
По итогам прошлого сезона петербургский "Зенит" стал серебряным призером чемпионата России, отстав в турнирной таблице от "Краснодара" на один балл. Южане впервые в истории стали чемпионами страны, до этого петербургский клуб был бессменным чемпионом на протяжении шести лет кряду.
После 3 сыгранных туров команда Сергея Семака занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 5 набранными очками в своем активе. В 4 туре чемпионата России петербуржцы сыграют на выезде с грозненским "Ахматом".
"Всякие периоды бывают". Смольников - о возможной отставке Семака из "Зенита"
Бывший игрок "Зенита" Игорь Смольников высказался о работе главного тренера петербуржцев Сергея Семака.
Фото: ФК "Зенит"