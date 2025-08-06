- Это изначально был такой выбор странный. По результату все плохо. Сторожук должен был менять команде психологию, а этот специалист — не самая подходящая для этого история, - сказал Радимов "РБ Спорт".
Напомним, Александр Сторожук тренировал "Ахмат" с июня 2025 года. После трех туров грозненцы занимают 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, не набрав ни одного очка. В Кубке Росси "Ахмат" уступил "Зениту" 1:2 в первом туре группового этапа Пути РПЛ.
Радимов: назначение Сторожука в "Ахмат" изначально было странным
Бывший игрок "Зенита" Владислав Радимов поделился мнением об увольнении Александра Сторожука с поста главного тренера "Ахмата".
Фото: 24СМИ