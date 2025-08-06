"Все по делу, «Оренбург» все равно ниже уровнем, чем все команды. А «Балтика» играла дома. Хотя проблем «Балтика» себе, конечно, наварила этими двумя пропущенными мячами. Закономерная победа. Талалаев просто на коне. По-моему, сейчас эйфория его захлестнет. Надолго ли хватит «Балтики» или нет, на длинную дистанцию — пока вопрос. Но сейчас они молодцы, набрали столько очков, все у них получается, болельщик пошел", — сказал Радимов в интервью "РБ Спорт".
В воскресенье, 3 августа "Балтика" на своём поле обыграла "Оренбург" (3:2). Голы в составе хозяев забили: Брайан Хиль, Максим Петров, Чинонсо Оффор. У гостей отличились Евгений Болотов и Эмирджан Гюрлюк.
Ранее сообщалось, что калининградцы повторили рекордный старт для команды, поднявшейся из Первой лиги. После трёх туров команда Андрея Талалаева занимает набрала семь очков. Ранее такого результата добивались "Зенит" в 1996 году, "Сатурн" в 1999-м, "Сокол" в 2001-м, "Пари НН" в 2021/22.
Следующий матч "Балтика" проведёт на выезде против "Крыльев Советов". Матч пройдёт в субботу, 9 августа.
Радимов не знает, хватит ли "Балтику" на длинную дистанцию
Бывший футболист "Зенита" и ЦСКА Владислав Радимов прокомментировал победу "Балтики" над "Оренбургом" в 3-м туре Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Балтика"