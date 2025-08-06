- Замена в Казани, этот короткий выход с ЦСКА — Глушенкову надо перезарядить батарейки. Это работа уже тренерского штаба, даже не столько Семака, может быть, даже помощников или партнёров по команде. Потому что видно, что Глушенков абсолютно не в своей тарелке, - сказал Радимов "РБ Спорт".
Напомним, в матче с "Рубином" (2:2) Максим Глушенков вышел в стартовом составе, однако был заменен после перерыва на Лусиано Гонду. В третьем туре с ЦСКА (1:1) полузащитник не попал "в основу" и вышел на поле только на 84-й минуте матча, поменяв Вендела. В текущем сезоне Глушенков не совершил ни одного результативного действия в трех матчах РПЛ.
Радимов прокомментировал игровой спад полузащитника "Зенита"
Экс-игрок "Зенита" Владислав Радимов оценил игру полузащитника сине-бело-голубых Максима Глушенкова в текущем сезоне.
Фото: "Чемпионат"