- На мой взгляд, Макс, конечно, должен пересмотреть [отношение]. Ему надо подстроиться. Не папе говорить, что Максу не отдают передачу между линиями, а Максу под этот футбол подстроиться, - сказал Генич в видео на YouTube-канале "Коммент.Шоу".
Напомним, в матче с "Рубином" (2:2) Максим Глушенков вышел в стартовом составе, однако был заменен после перерыва на Лусиано Гонду. В третьем туре с ЦСКА (1:1) полузащитник не попал "в основу" и вышел на поле только на 84-й минуте матча, поменяв Вендела. В текущем сезоне Глушенков не совершил ни одного результативного действия в трех матчах РПЛ.
Ранее отец Максима Глушенкова предположил, что футболист может задуматься об уходе из "Зенита".
Генич прокомментировал игровой спад Максима Глушенкова
Российский комментатор Константин Генич заявил, что Максиму Глушенкову нужно подстроиться под "зенитовский" футбол, чтобы вернуть результативность.
Фото: "Чемпионат"