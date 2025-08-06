Генич прокомментировал игровой спад Максима Глушенкова

Российский комментатор Константин Генич заявил, что Максиму Глушенкову нужно подстроиться под "зенитовский" футбол, чтобы вернуть результативность.
Фото: "Чемпионат"
- На мой взгляд, Макс, конечно, должен пересмотреть [отношение]. Ему надо подстроиться. Не папе говорить, что Максу не отдают передачу между линиями, а Максу под этот футбол подстроиться, - сказал Генич в видео на YouTube-канале "Коммент.Шоу".

Напомним, в матче с "Рубином" (2:2) Максим Глушенков вышел в стартовом составе, однако был заменен после перерыва на Лусиано Гонду. В третьем туре с ЦСКА (1:1) полузащитник не попал "в основу" и вышел на поле только на 84-й минуте матча, поменяв Вендела. В текущем сезоне Глушенков не совершил ни одного результативного действия в трех матчах РПЛ.

Ранее отец Максима Глушенкова предположил, что футболист может задуматься об уходе из "Зенита".

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