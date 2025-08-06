Экс-игрок "Ахмата": если Черчесов захочет, я готов вернуться в клуб

Экс-игрок "Ахмата" Бернард Бериша заявил о готовности вернуться в грозненский клуб после назначения Станислава Черчесова главным тренером.

Фото: "Чемпионат"

- Черчесов — отличный человек и высококлассный тренер. Знает он и меня, и если клуб и Черчесов захотят, чтобы я вернулся, я готов помочь команде и поработать с Черчесовым! - сказал Бериша "Чемпионату".



Бернард Бериша выступал за "Ахмат" с 2017 по 2025 год. Всего 33-летний полузащитник провел 173 матча во всех турнирах за грозненский клуб, забив 22 гола.



Сегодня, 6 августа, "Ахмат" объявил о назначении Станислава Черчесова главным тренером клуба.