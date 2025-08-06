"С Черчесовым каждая команда повышает свой уровень, "Ахмат" с его приходом будет конкурировать с командами из верхней части таблицы. Это решение добавит интереса к футболу, "Ахмату" и РПЛ. Это большой плюс для российского футбола", — приводит слова Семина "Чемпионат".
Грозненский "Ахмат" объявил о назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера команды в среду, 6 августа. Специалист подписал контракт с клубом на три года. Ранее сообщалось, что "Ахмат" покинул Александр Сторожук. Черчесов возглавлял грозненский клуб с 2011 по 2013 год. На данный момент "Ахмат" занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, не набрав ни одного очка. В следующем грязнены примут петербургский "Зенит".
"Это большой плюс для российского футбола". Семин отреагировал на возвращение Черчесова в "Ахмат"
Российский тренер Юрий Семин высказался о назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера грозненского "Ахмата".
Фото: ФК "Ростов"