"В моменте с пропущенным голом Латышонок стоит, и вместо того чтобы прыгнуть, он перебирает ножками и прыгает с опозданием. Нельзя в "Зените" пропускать такие голы. Вратарь в "Зените" должен тащить один свой момент. У него нет столько моментов, как у любой другой команды, и надо делать пять сейвов", — сказал Быстров на YouTube-канале "О, родной футбол!".
Встреча "Зенита" с ЦСКА состоялась в воскресенье, 3 августа в Санкт-Петербурге. Матч третьего тура Российской Премьер-Лиги завершился ничьей со счетом 1:1. Евгений Латышонок пополнил состав "Зенита" летом 2024 года. В текущем сезоне он принял участие в трех матчах, в которых пропустил 4 мяча, ни разу не сыграв на ноль.
"Нельзя в "Зените" пропускать такие голы". Быстров раскритиковал игру Латышонка в матче с ЦСКА
Бывший полузащитник "Зенита" Владимир Быстров прокомментировал игру вратаря сине-бело-голубых Евгения Латышонка, который пропустил гол в матче третьего тура РПЛ с ЦСКА (1:1).
Фото: ФК "Зенит"