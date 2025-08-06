"Если нет никаких изменений, то матч "Пари НН" — "Динамо" Мх состоится в Саранске. Мы были предупреждены давно. Но утверждать пока нельзя. Матч 18 августа. Предварительно город проведения — Саранск. Была такая договорённость", — приводит слова Газизова "Чемпионат".
Ранее сообщалось о том, что на стадионе "Совкомбанк Арена" в Нижнем Новгороде, который является домашней площадкой для "Пари НН", идет ремонт. В связи с этим нижегородская команда временно вынуждена искать резервные арены для проведения домашних матчей. На данный момент "Динамо" Махачкала находится на девятом месте в турнирной таблице РПЛ, заработав четыре очка полбе трех туров. "Пари НН" находится на 15-м месте, не имея ни одного очка.
В махачкалинском "Динамо" назвали предположительное место проведения матча с "Пари НН"
Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов заявил, что матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги с "Пари Нижний Новгород" может состояться в Саранске.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала