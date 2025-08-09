Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Крылья Советов
13:30
БалтикаНе начат
ЦСКА
15:45
РубинНе начат
Локомотив
18:00
СпартакНе начат
Ахмат
20:30
ЗенитНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челябинск
15:00
Волга УлНе начат
Сокол
18:00
ЧерноморецНе начат
Родина
18:30
Арсенал ТулаНе начат

Камоцци рассказал, когда Станкович может покинуть "Спартак"

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна, рассказал, когда Деян Станкович может покинуть московский клуб.
Фото: ФК "Спартак"
"Матч с "Локомотивом" может стать последним для Станковича в "Спартаке". Давайте посмотрим", - приводит слова Камоцци "Чемпионат".

Деян Станкович стал главным тренером московского "Спартака" летом 2024 года. По итогам прошлого сезона красно-белые заняли четвертое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 57 очков в 30 встречах. Ранее сербский специалист работал в венгерском "Ференцвароше" и "Црвене Звезде".

После 3 сыгранных туров команда Деяна Станковича занимает 11 место в турнирной таблице чемпионата России с 4 набранными очками. В 4 туре Российской Премьер-Лиги красно-белые сыграют на выезде с "Локомотивом" - встреча состоится сегодня, 9 августа, в 18:00 по московскому времени.

