Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Крылья Советов
1 - 1 1 1
БалтикаЗавершен
ЦСКА
4 - 1 4 1
РубинПерерыв
Локомотив
18:00
СпартакНе начат
Ахмат
20:30
ЗенитНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челябинск
1 - 0 1 0
Волга Ул2 тайм
Сокол
18:00
ЧерноморецНе начат
Родина
18:30
Арсенал ТулаНе начат

Джанашия оценил игру "Балтики" на старте сезона

Бывший нападающий "Балтики" Заза Джанашия высказался об игре калининградцев в стартовых матчах сезона.
Фото: "Чемпионат"
- "Балтика" идёт, как и ожидалось. Талалаев хорошо подготовил команду к сезону, но не факт, что её хватит на весь год. "Балтике" далеко до лидеров РПЛ, но скоро она может стать топ-клубом, - сказал Джанашия Metaratings.ru.

"Балтика", вернувшаяся в РПЛ, провела первые три тура РПЛ без поражений. Команда одержала победы над "Спартаком" (3:0) и "Оренбургом" (3:2), а также сыграла вничью с московским "Динамо" (1:1).

Сейчас идет матч четвертого тура РПЛ между "Крыльями Советов" и "Балтикой". Счет к 27-й минуте 1:0 в пользу самарцев.

