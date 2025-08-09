- "Балтика" идёт, как и ожидалось. Талалаев хорошо подготовил команду к сезону, но не факт, что её хватит на весь год. "Балтике" далеко до лидеров РПЛ, но скоро она может стать топ-клубом, - сказал Джанашия Metaratings.ru.
"Балтика", вернувшаяся в РПЛ, провела первые три тура РПЛ без поражений. Команда одержала победы над "Спартаком" (3:0) и "Оренбургом" (3:2), а также сыграла вничью с московским "Динамо" (1:1).
Сейчас идет матч четвертого тура РПЛ между "Крыльями Советов" и "Балтикой". Счет к 27-й минуте 1:0 в пользу самарцев.
Джанашия оценил игру "Балтики" на старте сезона
Бывший нападающий "Балтики" Заза Джанашия высказался об игре калининградцев в стартовых матчах сезона.
