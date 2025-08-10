Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
0 - 1 0 1
КраснодарЗавершен
Сочи
1 - 1 1 1
Динамо2 тайм
Ростов
20:30
Нижний НовгородНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
0 - 2 0 2
УралЗавершен
СКА-Хабаровск
1 - 1 1 1
ЧайкаЗавершен
Шинник
0 - 2 0 2
НефтехимикЗавершен
Ротор
1 - 0 1 0
Уфа2 тайм

Суперкубок Англии

Кристал Пэлас
2 - 2 (П 3 - 2) 2 232
ЛиверпульЗавершен

Форвард "Ахмата" Конате рассказал, как изменился настрой команды после прихода Черчесова

Нападающий "Ахмата" Мохамед Конате рассказал об изменениях в подготовке к матчам после назначения Станислава Черчесова на пост главного тренера команды.
Фото: ФК "Ахмат"
— Над чем уделяли внимание во время подготовки к игре с новым главным тренером Станиславом Черчесовым?
— Мы отлично были настроены на матч с "Зенитом", потому что недавно уже играли против них в Кубке, где мы так же могли не проиграть. С тех пор мы провели работу над ошибками и были очень серьезно подготовлены в плане организации игры. Понимали, что, если сможем забить, то точно выиграем, – приводит слова Конате пресс-служба "Ахмата".

Напомним, Станислав Черчесов возглавил "Ахмат" за несколько дней до матча с "Зенитом". Встреча завершилась победой грозненской команды со счетом 1:0. Под руководством специалиста "Ахмат" удалось прервать серию их трех поражений и набрать первые три очка в текущем сезоне. На данный момент команда занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.

