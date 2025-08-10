— Над чем уделяли внимание во время подготовки к игре с новым главным тренером Станиславом Черчесовым?
— Мы отлично были настроены на матч с "Зенитом", потому что недавно уже играли против них в Кубке, где мы так же могли не проиграть. С тех пор мы провели работу над ошибками и были очень серьезно подготовлены в плане организации игры. Понимали, что, если сможем забить, то точно выиграем, – приводит слова Конате пресс-служба "Ахмата".
Напомним, Станислав Черчесов возглавил "Ахмат" за несколько дней до матча с "Зенитом". Встреча завершилась победой грозненской команды со счетом 1:0. Под руководством специалиста "Ахмат" удалось прервать серию их трех поражений и набрать первые три очка в текущем сезоне. На данный момент команда занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.
Форвард "Ахмата" Конате рассказал, как изменился настрой команды после прихода Черчесова
Нападающий "Ахмата" Мохамед Конате рассказал об изменениях в подготовке к матчам после назначения Станислава Черчесова на пост главного тренера команды.
