"Конечно, уровень чемпионатов Бразилии и России отличается. В Бразилии более техничный футбол, а в России более интенсивный, построен на физике. Но я считаю, что уровень футбола в РПЛ очень высокий", - приводит слова Рубенса ТАСС.
Рубенс перешел в московское "Динамо" из бразильского "Атлетико Минейро" в летнее трансферное окно за 9 миллионов евро и заключил контракт до июня 2030 года. Защитник провел 151 матч за бразильский "Атлетико Минейро" и отметился 9 забитыми мячами и 9 голевыми передачами.
После 4 сыгранных туров бело-голубые занимают 9 место в турнирной таблице российского чемпионата с 5 набранными очками в своем активе. Действующим чемпионом страны является "Краснодар".
Футболист "Динамо" сравнил уровень чемпионатов Бразилии и России
