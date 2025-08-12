Защитник "Ахмата": Садулаев - лучший российский игрок в РПЛ

- Для меня Садулаев — лучший российский игрок в РПЛ, однозначно. Но это лично мое мнение, потому что я игрок "Ахмата". В России много талантливых игроков, но для меня лучший — Садулаев, - сказал Гандри "РБ Спорт".
Полузащитник Лечи Садулаев провел за "Ахмат" пять матчей в текущем сезоне, не отметившись результативными действиями. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 3,5 миллиона евро. Контракт Садулаева с "Ахматом" рассчитан до июня 2028 года.
Защитник "Ахмата" Надер Гандри оценил игру полузащитника грозненцев Лечи Садулаева.
Фото: "Чемпионат"