- Мне кажется, что проблема "Зенита" в чрезмерном количестве иностранцев. Надо снижать их количество, тогда команда пройдет через определенный период адаптации, слаживания, но сможет заиграть уже по-другому, - сказал Милонов "РБ Спорт".
"Зенит" выдал худший старт сезона Российской Премьер-Лиги с 2008 года. Команда Сергея Семака набрала всего 5 очков в первых четырех турах РПЛ. В последнем матче сине-бело-голубые уступили "Ахмату" со счетом 0:1. В следующем туре "Зенит" на выезде встретится со "Спартаком".
Депутат Милонов рассказал, что является причиной неудачного старта сезона для "Зенита"
Депутат Государственной думы Виталий Милонов заявил, что причиной неудачного старта сезона для "Зенита" является чрезмерное количество иностранцев.
Фото: ФК "Зенит"