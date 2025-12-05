Матчи Скрыть

Игнатьев прокомментировал прогресс "Балтики" под руководством Талалаева

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о прогрессе калининградской "Балтики" под руководством главного тренера Андрея Талалаева.
Фото: ФК "Балтика"
В прошлом сезоне "Балтика" выиграла Первую лигу, в этом демонстрирует отличные результаты в Премьер-Лиге.

"Никто не ожидал, что команда, собранная в Первой лиге, способна в РПЛ этим же составом войти в пятерку лучших. Козыри калининградцев — дисциплина, прессинг и самоотверженность.

Талалаев прививает свою духовитость команде. А как у него раскрываются игроки? Не только молодые, вроде Сауся и Максима Петрова, но и 30-летний Бевеев, который в "Балтике" за полгода до сборной дорос!" — передает слова Игнатьева "Спорт-Экспресс".

По итогам 17 туров калининградская команда с 32 очками занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ. В 18 туре "Балтика" сыграет дома с самарскими "Крыльями Советов" (12-е место, 17 очков). Встреча пройдет в воскресенье, 7 декабря, начало — в 19:00 мск.

