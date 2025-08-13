Матчи Скрыть

Нападающий "Зенита" высказался перед предстоящим матчем со "Спартаком"

Форвард "Зенита" Матео Кассьерра поделился мнением о предстоящем матче пятого тура РПЛ со "Спартаком".
Фото: "Чемпионат"
- Впереди очень важный матч чемпионата против московского "Спартака". Нам необходимо с максимальной ответственностью, концентрацией и жаждой к победе подойти к этой игре. На этом этапе нам жизненно необходимо показывать всё, на что мы способны, - сказал Кассьерра "Матч ТВ".

Напомним, в матче пятого тура чемпионата Российской Премьер-Лиги санкт-петербургский "Зенит" сыграет с московским "Спартаком". Встреча состоится в субботу, 16 августа, в 18:00 по московскому времени на стадионе "Лукойл Арена".

На данный момент "Зенит" занимает восьмое место в РПЛ с пятью очками, в то время как "Спартак" располагается на 11-й строчке с четырьмя баллами.

