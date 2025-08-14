Французский полузащитник "Краснодара" после встречи с "Динамо": это идеальная победа

"Это отличная игра для нашей команды. Особенно радует, что в этом матче мы не пропустили ни одного гола и забили четыре мяча. Это идеальная победа. Такая игра прибавит нам уверенности и поможет нашей команде в оставшихся играх этого сезона", — приводит слова Перрена Metaratings.
Матч второго тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России состоялся в среду, 13 августа, на домашнем поле бело-голубых в Москве. После этой встречи подобные Мурада Мусаева занимают второе место в группе B, имея три очка. Команда Валерия Карпина располагается на третьей строчке набрав аналогичное количество очков. Следующий матч "Краснодар" состоится в воскресенье, 17 августа, на домашнем поле. Черно-зеленые примут "Сочи" в рамках пятого тура РПЛ.