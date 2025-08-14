"Крылья Советов" ведут переговоры по румынскому форварду — источник

Самарские «Крылья Советов» могут приобрести румынского форварда.

Фото: ФК "Клуж"

По информации журналиста Карпова самарские «Крылья Советов» ведёт переговоры с «Университатей Крайова» о трансфере 23-летнего нападающего Владислава Блэнуцэ.



Футболист заинтересован в переходе в РПЛ — у него русский дедушка, а сам он свободно владеет языком. Однако, по информации источника, «Крылья Советов» рассматривает и других кандидатов на усиление атакующей линии.



Владислав Блэнуцэ выступает за «Университатя Крайова» с лета 2022 года. С тех пор он провел 46 матчей, в которых забил 9 мячей и сделал 3 голевые передачи. Контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2028 года. Текущая рыночная стоимость форварда составляет 1,8 миллионов евро по версии Transfermarkt.



В минувшем сезоне в румынской Суперлиге он выступал за «Университатя Клуж» на правах аренды, записав на свой счёт 12 голов и 4 результативные передачи в 36 матчах.

