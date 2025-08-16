Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Балтика
1 - 1 1 1
ЛокомотивЗавершен
Спартак
2 - 2 2 2
ЗенитЗавершен
Ахмат
3 - 1 3 1
Крылья СоветовЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Астон Вилла
0 - 0 0 0
НьюкаслЗавершен
Брайтон
1 - 1 1 1
ФулхэмЗавершен
Сандерленд
3 - 0 3 0
Вест ХэмЗавершен
Тоттенхэм
3 - 0 3 0
БернлиЗавершен
Вулверхэмптон
0 - 4 0 4
Манчестер СитиЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
0 - 0 0 0
РодинаЗавершен
Сокол
1 - 1 1 1
РоторЗавершен
Чайка
1 - 2 1 2
ШинникЗавершен
Арсенал Тула
2 - 2 2 2
ЕнисейЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ланс
0 - 1 0 1
ЛионЗавершен
Монако
3 - 1 3 1
ГаврЗавершен

Глава РПЛ Алаев - об игре "Спартак"-"Зенит": пока это лучший матч сезона

Президент РПЛ Александр Алаев поделился впечатлениями от матча 5-го тура РПЛ между "Спартаком" и "Зенитом" (2:2).
Фото: ФК "Спартак"
"Шикарная игра. Мне матч очень понравился. Думаю, пока это лучший матч сезона. Вопросы к судейству? Пока судейство комментировать не буду", - передает слова Алаева "СЭ".

В субботу, 16 августа, состоялся центральный поединок 5-го тура РПЛ между московским "Спартаком" и петербургским "Зенитом". Игра на "Лукойл Арене" завершилась вничью со счетом 2:2. Гости с 50-й минуты играли вдесятером и сумели отыграться, уступая в счете. Красно-белые могли вырвать победу в компенсированное время, однако хавбек Эсекьель Барко неудачно пробил пенальти, допустив двойное касание мяча.

