Глава РПЛ Алаев - об игре "Спартак"-"Зенит": пока это лучший матч сезона

"Шикарная игра. Мне матч очень понравился. Думаю, пока это лучший матч сезона. Вопросы к судейству? Пока судейство комментировать не буду", - передает слова Алаева "СЭ".
В субботу, 16 августа, состоялся центральный поединок 5-го тура РПЛ между московским "Спартаком" и петербургским "Зенитом". Игра на "Лукойл Арене" завершилась вничью со счетом 2:2. Гости с 50-й минуты играли вдесятером и сумели отыграться, уступая в счете. Красно-белые могли вырвать победу в компенсированное время, однако хавбек Эсекьель Барко неудачно пробил пенальти, допустив двойное касание мяча.