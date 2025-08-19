Титов: как отнесусь к отставке Станковича из "Спартака"? С пониманием

«Как отнесусь к отставке Станковича, если «Спартак» не победит и в следующем туре? С пониманием. Это «Спартак», где одна ошибка — и до свидания. Так было с тренерским штабом Дмитрия Аленичева, в котором работал и я. Тогда один матч решил всё. Поэтому отставке Станковича я не удивлюсь. Но повторю свой вопрос: кто вместо?» — заявил Станкович «СЭ».
25-го мая московский «Спартак» объявил о продлении контракта с главным тренером Деяном Станковичем. Действующее соглашение специалиста с красно-белыми рассчитано до лета 2027 года.
В новом сезоне РПЛ «Спартак» набрал пять очков в пяти матчах. В Кубке России команда стартовала с победы над «Ростовом» (2:0) и поражением «Динамо» Махачкала в серии послематчевых пенальти. Следующий матч подопечные Станковича проведут 23 августа против «Рубина» на выезде в Казани.
Экс-капитан «Спартака» Егор Титов прокомментировал возможную отставку главного тренера красно-белых Деяна Станковича.
Фото: ФК "Спартак"