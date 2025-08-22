Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

Оренбург
2 - 2 2 2
АхматЗавершен

Английская премьер-лига

Вест Хэм
22:00
ЧелсиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

Бетис
22:30
АлавесНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

Бавария
21:30
РБ ЛейпцигНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

ПСЖ
22:45
АнжеНе начат

Быстров: лет через десять вижу Аршавина как минимум президентом "Зенита"

Экс-полузащитник "Зенита" Владимир Быстров ответил на вопрос о том, кем видит своего бывшего одноклубника Андрея Аршавина через десять лет.
Фото: РИА Новости
- Кем вижу Андрея лет через десять? Как минимум президентом "Зенита". Как максимум? Всё от него зависит. Думаю, в политику он не пойдёт, поэтому достаточно будет президентства в "Зените", - передаёт слова Быстрова "СЭ".

44-летний экс-нападающий "Зенита" Андрей Аршавин с января 2022 года работает в структуре сине-бело-голубых в должности заместителя генерального директора по спортивному развитию. Пост президента - генерального директора "Зенита" с февраля 2019 года занимает 70-летний в настоящее время Александр Медведев.

