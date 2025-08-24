Полузащитник "Балтики" - после победы над "Сочи": в футбол деньги не играют

"Сложный матч, сложные погодные условия, но хорошо сыграли и победили. В футбол играют не деньги. Мы своими пацанами из Первой лиги бьемся в каждом матче, хорошо получается, поэтому эта победа всей команды, я всем благодарен, мы движемся дальше", — сказал Петров в интервью "Матч ТВ".
Сегодня, 24 августа "Балтика" на выезде обыграла "Сочи" (2:0). Счёт открыл Брайан Хиль, забив с одиннадцатиметрового. Сальвадорец забил пятый гол в шести матчах. На 51-й минуте удвоил преимущество Илья Петров. Это дебютный гол полузащитника в Российской Премьер-Лиге.
После шести туров команда Талалаева занимает четвёртое место с 12 очками.
Следующий матч калининградцы проведут в Кубке России против ЦСКА. Игра пройдёт в соеду, 27 августа.
