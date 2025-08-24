Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Крылья Советов
0 - 6 0 6
КраснодарЗавершен
ЦСКА
3 - 1 3 1
АкронЗавершен
Сочи
0 - 2 0 2
БалтикаЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
1 - 2 1 2
Спартак КостромаЗавершен
Факел
1 - 0 1 0
НефтехимикЗавершен
Чайка
0 - 3 0 3
Арсенал ТулаЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Эвертон
2 - 0 2 0
БрайтонЗавершен
Кристал Пэлас
1 - 1 1 1
Ноттингем ФорестЗавершен
Фулхэм
1 - 1 1 1
Манчестер ЮнайтедЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Осасуна
1 - 0 1 0
ВаленсияЗавершен
Вильярреал
5 - 0 5 0
ЖиронаЗавершен
Реал Сосьедад
2 - 2 2 2
ЭспаньолЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Комо
2 - 0 2 0
ЛациоЗавершен
Кальяри
1 - 1 1 1
ФиорентинаЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Майнц
0 - 1 0 1
КельнЗавершен
Боруссия М
0 - 0 0 0
ГамбургЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лорьян
4 - 0 4 0
РеннЗавершен
Страсбург
1 - 0 1 0
НантЗавершен
Тулуза
2 - 0 2 0
БрестЗавершен
Гавр
1 - 2 1 2
ЛансЗавершен

Полузащитник "Балтики" - после победы над "Сочи": в футбол деньги не играют

Полузащитник "Балтики" Илья Петров высказался о победе калининградцев над "Сочи" (2:0) в шестом туре РПЛ.
"Сложный матч, сложные погодные условия, но хорошо сыграли и победили. В футбол играют не деньги. Мы своими пацанами из Первой лиги бьемся в каждом матче, хорошо получается, поэтому эта победа всей команды, я всем благодарен, мы движемся дальше", — сказал Петров в интервью "Матч ТВ".

Сегодня, 24 августа "Балтика" на выезде обыграла "Сочи" (2:0). Счёт открыл Брайан Хиль, забив с одиннадцатиметрового. Сальвадорец забил пятый гол в шести матчах. На 51-й минуте удвоил преимущество Илья Петров. Это дебютный гол полузащитника в Российской Премьер-Лиге.

После шести туров команда Талалаева занимает четвёртое место с 12 очками.

Следующий матч калининградцы проведут в Кубке России против ЦСКА. Игра пройдёт в соеду, 27 августа.

