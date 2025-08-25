Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Урал
4 - 0 4 0
Волга УлЗавершен
Ротор
3 - 0 3 0
ТорпедоЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ньюкасл
22:00
ЛиверпульНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Атлетик
0 - 0 0 0
Райо Вальекано1 тайм
Севилья
22:30
ХетафеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Удинезе
1 - 1 1 1
ВеронаЗавершен
Интер
21:45
ТориноНе начат

Сперцян: постараюсь поменяться футболками с Роналду

Полузащитник "Краснодара" и сборной Армении Эдуард Сперцян заявил, что хочет обменяться футболками с Криштиану Роналду после матча со сборной Португалии.
Фото: Getty Images
- Конечно, я жду встречи с Криштиану Роналду. Не люблю сравнений Месси и Роналду. Думаю, это два человека, которых нельзя сравнивать. Постараюсь поменяться футболками с Роналду! - сказал Сперцян "Чемпионату".

Сборная Армении встретится с национальной командой Португалии в матче первого тура группы F квалификации к чемпионату мира — 2026. Встреча состоится 6 сентября в Ереване.

