Сперцян: постараюсь поменяться футболками с Роналду

- Конечно, я жду встречи с Криштиану Роналду. Не люблю сравнений Месси и Роналду. Думаю, это два человека, которых нельзя сравнивать. Постараюсь поменяться футболками с Роналду! - сказал Сперцян "Чемпионату".
Сборная Армении встретится с национальной командой Португалии в матче первого тура группы F квалификации к чемпионату мира — 2026. Встреча состоится 6 сентября в Ереване.
Полузащитник "Краснодара" и сборной Армении Эдуард Сперцян заявил, что хочет обменяться футболками с Криштиану Роналду после матча со сборной Португалии.
Фото: Getty Images