Ташуев рассказал, где может продолжить тренерскую карьеру

- Переговоры с одним клубом идут, но это не "Торпедо". Не могу сказать с каким, но не из РПЛ. Перспективный клуб Первой лиги с большими задачами в плане развития, - сказал Ташуев Legalbet.
Последним местом работу Ташуева был "Ахмат", который специалист покинул в мае 2025 года после проигранного первого стыкового матча с "Уралом" (1:2). На данный момент главным тренером грозненцев является Станислав Черчесов.
Бывший тренер "Ахмата" Сергей Ташуев поделился информацией о продолжении своей тренерской карьеры.
Фото: "Чемпионат"