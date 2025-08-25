Матчи Скрыть

Ташуев рассказал, где может продолжить тренерскую карьеру

Бывший тренер "Ахмата" Сергей Ташуев поделился информацией о продолжении своей тренерской карьеры.
- Переговоры с одним клубом идут, но это не "Торпедо". Не могу сказать с каким, но не из РПЛ. Перспективный клуб Первой лиги с большими задачами в плане развития, - сказал Ташуев Legalbet.

Последним местом работу Ташуева был "Ахмат", который специалист покинул в мае 2025 года после проигранного первого стыкового матча с "Уралом" (1:2). На данный момент главным тренером грозненцев является Станислав Черчесов.

