"СЭ": два полузащитника "Динамо" могут покинуть клуб уже этим летом

По информации «СЭ» полузащитники «Динамо» Муми Нгамале и Лука Гагнидзе могут покинуть команду уже этим летом. Руководство клуба готово рассматривать предложения по обоим футболистам.
31-летний Нгамале выступает за бело-голубых с осени 2022 года. За это время камерунец провёл 96 матчей, в которых забил 15 голов и сделал 15 результативных передач. Контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
Текущая рыночная стоимость камерунца составляет 4 миллионов евро по версии Transfermarkt. В текущем сезоне он принял участие в 8 матчах во всех турнирах и отметился 1 результативной передачей.
22-летний Гагнидзе перешёл в «Динамо» летом 2021 года. В составе команды он сыграл 55 матчей и отметился тремя забитыми мячами и 4 результативными передачами. Контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
Текущая рыночная стоимость камерунца составляет 1,2 миллионов евро по версии Transfermarkt. В текущем сезоне он принял участие в 2 матчах Кубка России.
Фото: ФК "Динамо"