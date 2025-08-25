Матчи Скрыть

В "Динамо" рассказали, как клуб относится к критике

Глава совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин высказался о негативных комментариях из-за результатов команды.
Фото: ФК "Динамо" Москва
"Понимаем, что и болельщикам, и экспертам, и даже некоторым толкователям писания не нравятся результаты, которые показаны на старте. Да, собственно, и нам результаты не нравятся. КОнечно же, мы понимаем, что критика неизбежна и часто справедлива. Поэтому относимся с пониманием", - сказал Гафин в интервью "РБ Спорт".

После шести туров "Динамо" находится на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России с восемью очками. В Кубке России подопечные Валерия Карпина одержали победу над "Сочи" (3:2) и проиграли "Краснодару" (0:4).

Ранее сообщалось, что бело-голубые в трёх матчах РПЛ подряд пробило больше 23 раз. Это первый случай в лиге за время сбора статистики с 2009 года.

Также в последнем туре российского чемпионата "Динамо" также стало лидером по ТТД в чужой штрафной и удачным единоборствам.

