"Сперцян мог бы заиграть в команде уровня "ПСЖ". Эдуард — отличный футболист. Если он объединится на поле с другими топовыми игроками из "ПСЖ", то сможет показывать хороший футбол. Надеюсь, что у него получится сделать следующий шаг в карьере и уехать в Европу", — приводит слова Перрена Sport24.
Ранее сообщалось, что 25-летним полузащитником интересуется английский "Саутгемптон". Однако "Краснодар" отказывается отпускать своего игрока. В сезоне-2025/26 Сперцян принял участие в 9 матчей за "быков", записав на свой счет 5 голов и 7 результативных передач. После шести туров РПЛ черно-зеленые набрали 15 очков и на данный момент лидируют в турнирной таблице
Французский полузащитник "Краснодара": Сперцян мог бы заиграть в команде уровня "ПСЖ"
Фото: ФК "Краснодар"