Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Оренбург
18:30
ЗенитНе начат
Ахмат
20:45
РубинНе начат
Спартак
20:45
Нижний НовгородНе начат

Французский полузащитник "Краснодара": Сперцян мог бы заиграть в команде уровня "ПСЖ"

Французский полузащитник "Краснодара" Гаэтан Перрен высказался об уровне капитана команды Эдуарда Сперцяна.
Фото: ФК "Краснодар"
"Сперцян мог бы заиграть в команде уровня "ПСЖ". Эдуард — отличный футболист. Если он объединится на поле с другими топовыми игроками из "ПСЖ", то сможет показывать хороший футбол. Надеюсь, что у него получится сделать следующий шаг в карьере и уехать в Европу", — приводит слова Перрена Sport24.

Ранее сообщалось, что 25-летним полузащитником интересуется английский "Саутгемптон". Однако "Краснодар" отказывается отпускать своего игрока. В сезоне-2025/26 Сперцян принял участие в 9 матчей за "быков", записав на свой счет 5 голов и 7 результативных передач. После шести туров РПЛ черно-зеленые набрали 15 очков и на данный момент лидируют в турнирной таблице

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится