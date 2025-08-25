Гендиректор "Акрона": Дзюба сейчас незаменим для нашей команды

"Дзюба сейчас незаменим для нашей команды. Артем лидер на поле и в раздевалке. Это объективно. Он получает игровых минут больше всех. Артем выступает как наставник на поле, он подбадривает молодежь, придает команде тонус, это видно на поле", — приводит слова Клюшева Metaratings.
37-летний нападающий пополнил состав "Акрона" в сентябре 2024 года. За это время он принял участие в 37 матчах, в которых он записал на свой счет 13 забитых мячей и девять голевых передач. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги форвард выступил в шести встречах, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. Действующее трудовое соглашение игрока с "Акроном" рассчитано до лета 2026 года.
Генеральный директор "Акрона" Константин Клюшев высказался о роли нападающего Артема Дзюбы в тольяттинской команде.
Фото: ФК "Акрон"