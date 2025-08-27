Самошников поделился эмоциями после дебюта за "Спартак"

"Главное, что мы победили и отыграли в ноль. Первые дни в "Спартаке" прекрасные", - передает слова Самошникова "Чемпионат".
Вчера, 26 августа, крайний защитник Илья Самошников дебютировал за московский "Спартак" в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России против "Пари НН" (4:0). Бывший игрок "Локомотива" провел на поле 63 минуты и записал на свой счет забитый гол.
Напомним, Самошников присоединился к красно-белым в прошлый вторник, 19 августа, подписав с клубом трехлетний контракт.
Фото: ФК "Спартак"