Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Крылья Советов
16:15
ДинамоНе начат
Сочи
18:30
КраснодарНе начат
Балтика
20:45
ЦСКАНе начат
Ростов
20:45
Динамо МхНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сельта
22:00
БетисНе начат

Самошников поделился эмоциями после дебюта за "Спартак"

Защитник "Спартака" Илья Самошников поделился впечатлениями от дебюта за команду.
Фото: ФК "Спартак"
"Главное, что мы победили и отыграли в ноль. Первые дни в "Спартаке" прекрасные", - передает слова Самошникова "Чемпионат".

Вчера, 26 августа, крайний защитник Илья Самошников дебютировал за московский "Спартак" в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России против "Пари НН" (4:0). Бывший игрок "Локомотива" провел на поле 63 минуты и записал на свой счет забитый гол.

Напомним, Самошников присоединился к красно-белым в прошлый вторник, 19 августа, подписав с клубом трехлетний контракт.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 6
  • Нравится
  • +4
  • Не нравится