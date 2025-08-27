В "Пари НН" прокомментировали информацию о возможном уходе гендиректора

"У меня нет такой информации. Давид работает. Спросите Давида, я такого не слышал", - цитирует Удальцова "СЭ".
Ранее в СМИ сообщалось, что Давид Мелик-Гусейнов может покинуть пост генерального директора "Пари НН".
Напомним, Мелик-Гусейнов был назначен на должность гендиректора нижегородского клуба в июле 2023 года. До этого он работал заместителем губернатора и министра здравоохранения Нижегородской области.
Спортивный директор "Пари НН" Александр Удальцов отреагировал на слухи о возможном уходе из клуба гендиректора Давида Мелика-Гусейнова.
Фото: ФК "Пари НН"