Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Родина
18:00
ТорпедоНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эльче
20:30
ЛевантеНе начат
Валенсия
22:30
ХетафеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Кремонезе
19:30
СассуолоНе начат
Лечче
21:45
МиланНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Гамбург
21:30
Санкт-ПаулиНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ланс
21:45
БрестНе начат

Комличенко прокомментировал возможный переход Баринова в ЦСКА

Нападающий "Локомотива" Николай Комличенко прокомментировал слухи о возможном уходе полузащитника и капитана команды Дмитрия Баринова.
Фото: ФК "Локомотив"
"Я об этом читал, но особых разговоров не было. На Диме в играх и тренировках это никак не отражается. Конечно, это не мое дело, но думаю, он останется. У меня такое чувство, вероятность этого больше", — приводит слова Комличенко Sport24.

Ранее сообщалось, что московский ЦСКА проявляет интерес к капитану железнодорожников Дмитрию Баринову. 28-летний полузащитник является воспитанником Академии "Локомотива" и играет в основном составе с 2016 года. Его действующее трудовое соглашение рассчитано до лета 2026 года. В нынешнем сезоне игрок принял участие в 9 встречах за красно-зеленых, записав на свой счет 3 голевые передачи. По данным портала Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет 8 миллионов евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится