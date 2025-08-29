Комличенко прокомментировал возможный переход Баринова в ЦСКА

"Я об этом читал, но особых разговоров не было. На Диме в играх и тренировках это никак не отражается. Конечно, это не мое дело, но думаю, он останется. У меня такое чувство, вероятность этого больше", — приводит слова Комличенко Sport24.
Ранее сообщалось, что московский ЦСКА проявляет интерес к капитану железнодорожников Дмитрию Баринову. 28-летний полузащитник является воспитанником Академии "Локомотива" и играет в основном составе с 2016 года. Его действующее трудовое соглашение рассчитано до лета 2026 года. В нынешнем сезоне игрок принял участие в 9 встречах за красно-зеленых, записав на свой счет 3 голевые передачи. По данным портала Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет 8 миллионов евро.
Нападающий "Локомотива" Николай Комличенко прокомментировал слухи о возможном уходе полузащитника и капитана команды Дмитрия Баринова.
Фото: ФК "Локомотив"