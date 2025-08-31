Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

2025/26
Акрон
0 - 2 0 2
БалтикаЗавершен
Локомотив
2 - 1 2 1
Крылья Советов2 тайм
ЦСКА
18:00
КраснодарНе начат
Динамо Мх
20:30
ДинамоНе начат

Первая лига

2025/26
Урал
2 - 0 2 0
ФакелЗавершен

Английская премьер-лига

2025/26
Ноттингем Форест
0 - 0 0 0
Вест Хэм1 тайм
Брайтон
0 - 1 0 1
Манчестер Сити1 тайм
Ливерпуль
18:30
АрсеналНе начат
Астон Вилла
21:00
Кристал ПэласНе начат

Чемпионат Испании. Примера

2024/25
Сельта
18:00
ВильярреалНе начат
Бетис
20:00
АтлетикНе начат
Эспаньол
20:30
ОсасунаНе начат
Райо Вальекано
22:30
БарселонаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

2025/26
Дженоа
19:30
ЮвентусНе начат
Торино
19:30
ФиорентинаНе начат
Лацио
21:45
ВеронаНе начат
Интер
21:45
УдинезеНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

2024/25
Вольфсбург
1 - 0 1 0
Майнц1 тайм
Боруссия Д
18:30
УнионНе начат
Кельн
20:30
ФрайбургНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

2025/26
Анже
0 - 1 0 1
Ренн1 тайм
Гавр
18:15
НиццаНе начат
Монако
18:15
СтрасбургНе начат
Париж
18:15
МетцНе начат
Лион
21:45
МарсельНе начат

Дмитриев: "Спартак" прибавляет с каждой игрой

Нападающий "Спартака" Игорь Дмитриев высказался о результатах красно-белых в последних матчах.
Фото: "Чемпионат"
- Все видят, что "Спартак" прибавляет с каждой игрой после неудачного старта сезона. Мы стараемся выиграть в каждом матче, - сказал Дмитриев Legalbet.

Вчера, 30 августа, "спартак" одержал победу над "Пари НН" со счетом 2:1 в матче седьмого тура РПЛ благодаря дублю Эсекьеля Барко. Красно-белые поднялись на шестое место в таблице с 11 очками.

