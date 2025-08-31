- Все видят, что "Спартак" прибавляет с каждой игрой после неудачного старта сезона. Мы стараемся выиграть в каждом матче, - сказал Дмитриев Legalbet.
Вчера, 30 августа, "спартак" одержал победу над "Пари НН" со счетом 2:1 в матче седьмого тура РПЛ благодаря дублю Эсекьеля Барко. Красно-белые поднялись на шестое место в таблице с 11 очками.
Дмитриев: "Спартак" прибавляет с каждой игрой
Нападающий "Спартака" Игорь Дмитриев высказался о результатах красно-белых в последних матчах.
Фото: "Чемпионат"