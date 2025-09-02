Матчи Скрыть

Новичок "Краснодара" объяснил, почему перешел в РПЛ из Лиги 1

Бразильский защитник "Краснодара" Жубал объяснил, с чем связано решение перейти в клуб РПЛ из французской Лиги 1.
Фото: ФК "Краснодар"
"Мой агент позвонил и сообщил, что есть предложение от "Краснодара", что в РПЛ играет много бразильских футболистов и что "Краснодар" — это отличный клуб, который только что стал чемпионом. Это было верное решение для меня. Мне очень понравилась команда, инфраструктура, атмосфера на домашнем стадионе. Это был легкий выбор для меня", – приводит слова Жубала Legalbet.

Бразилец в летнее трансферное окно пополнил состав "Краснодара", куда он перешел из французского "Осера" в качестве свободного агента. Действующее соглашение Жубала с российским клубом рассчитано до лета 2027 года. До этого он играл в составе португальских и бразильских команд. "Краснодар" является действующим чемпионом России.

