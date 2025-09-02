По данным источника, переговоры по трансферу крайнего нападающего московского "Спартака" Хесуса Медины в "Дамак" находятся в финальной стадии. Сообщается, что в ближайшее время футболист должен вылететь в Саудовскую Аравию для прохождения медосмотра.
Медина пополнил состав "Спартака" летом 2023 года. Контракт 28-летнего игрока с клубом истекает в июне будущего года. Всего в составе красно-белых парагваец сыграл 58 матчей, в которых забил 8 мячей и сделал 7 ассистов. В текущем сезоне вингер еще ни разу не выходил на поле.
Источник: "СЭ"
"СЭ": переговоры по трансферу нападающего "Спартака" в "Дамак" находятся в финальной стадии
Хесус Медина близок к уходу из московского клуба.
Фото: ФК "Спартак"