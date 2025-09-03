Чернов: никаких обид на "Спартак" у меня нет

"Не переживайте, у "Спартака" всё будет хорошо. Никаких обид на "Спартак" у меня нет. Я сейчас приношу пользу "Крыльям" и, честно говоря, очень этому рад. Поэтому я ни разу не пожалел о том, что принял такое решение", - приводит слова Чернова Legalbet.
В летнее трансферное окно центральный защитник Никита Чернов перешел из московского "Спартака" в самарские "Крылья Советов" на правах аренды. В текущем сезоне футболист вышел на поле в составе самарцев в 3 встречах и не отметился результативными действиями. На счету защитника 80 матчей в составе красно-белых, 1 забитый мяч и 3 голевые передачи.
Рыночная стоимость 29-летнего россиянина, согласно версии Transfermarkt, составляет 1,5 миллиона евро, на счету защитника 2 матча в составе сборной России.