Енисей
0 - 0 0 0
ШинникЗавершен
Волга Ул
1 - 1 1 1
ЧерноморецЗавершен
Нефтехимик
1 - 5 1 5
РодинаЗавершен
Сокол
0 - 2 0 2
КАМАЗЗавершен
Чайка
0 - 6 0 6
РоторЗавершен
Торпедо
0 - 0 0 0
УфаЗавершен
Арсенал Тула
3 - 1 3 1
СКА-ХабаровскЗавершен

Чернов: никаких обид на "Спартак" у меня нет

Защитник "Крыльев Советов" Никита Чернов прокомментировал свой уход из "Спартака".
Фото: ФК "Крылья Советов"
"Не переживайте, у "Спартака" всё будет хорошо. Никаких обид на "Спартак" у меня нет. Я сейчас приношу пользу "Крыльям" и, честно говоря, очень этому рад. Поэтому я ни разу не пожалел о том, что принял такое решение", - приводит слова Чернова Legalbet.

В летнее трансферное окно центральный защитник Никита Чернов перешел из московского "Спартака" в самарские "Крылья Советов" на правах аренды. В текущем сезоне футболист вышел на поле в составе самарцев в 3 встречах и не отметился результативными действиями. На счету защитника 80 матчей в составе красно-белых, 1 забитый мяч и 3 голевые передачи.

Рыночная стоимость 29-летнего россиянина, согласно версии Transfermarkt, составляет 1,5 миллиона евро, на счету защитника 2 матча в составе сборной России.

