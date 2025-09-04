Агент Жерсона высказался о возможном уходе бразильца из "Зенита"

"Жерсон не чувствует себя несчастным в "Зените". Он адаптируется к новой жизни. Он счастлив и уверен, что у него все получится, как и в каждом клубе, за который он играл", - цитирует агента Odds.ru
Жерсон перешел в петербургский "Зенит" из бразильского "Фламенго" в летнее трансферное окно за 25 миллионов евро и заключил пятилетний контракт. Полузащитник провел за сине-бело-голубых во всех турнирах 6 матчей и не отметился результативными действиями. Ранее сообщалось, что бразилец хочет покинуть петербургский клуб - сообщалось, что в услугах футболиста заинтересованы несколько клубов из Саудовской Аравии.
Футбольный агент Лукас Машадо, представляющий интересы полузащитника "Зенита" Жерсона, высказался о возможном уходе своего клиента из петербургского клуба.
Фото: ФК "Зенит"