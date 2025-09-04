Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челябинск
17:00
ФакелНе начат
Спартак Кострома
17:00
УралНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Казахстан
17:00
УэльсНе начат
Литва
19:00
МальтаНе начат
Грузия
19:00
ТурцияНе начат
Болгария
21:45
ИспанияНе начат
Лихтенштейн
21:45
БельгияНе начат
Нидерланды
21:45
ПольшаНе начат
Люксембург
21:45
Северная ИрландияНе начат
Словакия
21:45
ГерманияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Норвегия
19:00
ФинляндияНе начат
Гибралтар
19:00
АлбанияНе начат
Россия
20:00
ИорданияНе начат

Агент Жерсона высказался о возможном уходе бразильца из "Зенита"

Футбольный агент Лукас Машадо, представляющий интересы полузащитника "Зенита" Жерсона, высказался о возможном уходе своего клиента из петербургского клуба.
Фото: ФК "Зенит"
"Жерсон не чувствует себя несчастным в "Зените". Он адаптируется к новой жизни. Он счастлив и уверен, что у него все получится, как и в каждом клубе, за который он играл", - цитирует агента Odds.ru

Жерсон перешел в петербургский "Зенит" из бразильского "Фламенго" в летнее трансферное окно за 25 миллионов евро и заключил пятилетний контракт. Полузащитник провел за сине-бело-голубых во всех турнирах 6 матчей и не отметился результативными действиями. Ранее сообщалось, что бразилец хочет покинуть петербургский клуб - сообщалось, что в услугах футболиста заинтересованы несколько клубов из Саудовской Аравии.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 6
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится