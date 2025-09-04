Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челябинск
17:00
ФакелНе начат
Спартак Кострома
17:00
УралНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Казахстан
17:00
УэльсНе начат
Литва
19:00
МальтаНе начат
Грузия
19:00
ТурцияНе начат
Болгария
21:45
ИспанияНе начат
Лихтенштейн
21:45
БельгияНе начат
Нидерланды
21:45
ПольшаНе начат
Люксембург
21:45
Северная ИрландияНе начат
Словакия
21:45
ГерманияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Норвегия
19:00
ФинляндияНе начат
Гибралтар
19:00
АлбанияНе начат
Россия
20:00
ИорданияНе начат

Генич: Станкович давит харизмой, но не убеждает на дистанции

Спортивный комментатор Константин Генич высказался о работе Деяна Станковича в московском "Спартаке".
Фото: ФК "Спартак"
"Станкович давит харизмой. Его любят в клубе, любят футболисты — это прямо видно. К нему хорошо все относятся. Болельщики считают, что "Деян наш, у него красно-белая кровь". Он не убеждает на дистанции. У него ориентир — все будут делать игроки", - цитирует Генича "РБ Спорт".

Деян Станкович стал главным тренером московского "Спартака" летом 2024 года, ранее сербский специалист занимал аналогичную должность в "Црвене Звезде" и венгерском "Ференцвароше".

По итогам прошлого сезона красно-белые заняли 4 место в турнирной таблице РПЛ, набрав 57 очков в 30 встречах. Летом руководство клуба продлило контракт со Станковичем до лета 2027 года. После 7 сыгранных туров красно-белые располагаются на 6 строчке в турнирной таблице чемпионата России с 11 набранными очками в своем активе.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится