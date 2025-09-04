Генич: Станкович давит харизмой, но не убеждает на дистанции

"Станкович давит харизмой. Его любят в клубе, любят футболисты — это прямо видно. К нему хорошо все относятся. Болельщики считают, что "Деян наш, у него красно-белая кровь". Он не убеждает на дистанции. У него ориентир — все будут делать игроки", - цитирует Генича "РБ Спорт".
Деян Станкович стал главным тренером московского "Спартака" летом 2024 года, ранее сербский специалист занимал аналогичную должность в "Црвене Звезде" и венгерском "Ференцвароше".
По итогам прошлого сезона красно-белые заняли 4 место в турнирной таблице РПЛ, набрав 57 очков в 30 встречах. Летом руководство клуба продлило контракт со Станковичем до лета 2027 года. После 7 сыгранных туров красно-белые располагаются на 6 строчке в турнирной таблице чемпионата России с 11 набранными очками в своем активе.
Спортивный комментатор Константин Генич высказался о работе Деяна Станковича в московском "Спартаке".
