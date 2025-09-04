Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челябинск
17:00
ФакелНе начат
Спартак Кострома
17:00
УралНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Казахстан
17:00
УэльсНе начат
Литва
19:00
МальтаНе начат
Грузия
19:00
ТурцияНе начат
Болгария
21:45
ИспанияНе начат
Лихтенштейн
21:45
БельгияНе начат
Нидерланды
21:45
ПольшаНе начат
Люксембург
21:45
Северная ИрландияНе начат
Словакия
21:45
ГерманияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Норвегия
19:00
ФинляндияНе начат
Гибралтар
19:00
АлбанияНе начат
Россия
20:00
ИорданияНе начат

Представитель Джикии рассказал, что защитник хочет вернуться в сборную России

Владимир Кузьмичев, представляющий интересы Георгия Джикии, рассказал о цели своего клиента.
Фото: GETTY IMAGES
"Если Георгий получит приглашение в сборную, он с большим удовольствием его примет. Его цель сейчас как раз — выйти на свой прежний уровень, доказать состоятельность и необходимость для национальной сборной", - приводит слова Кузьмичева "Матч ТВ".

В летнее трансферное окно Георгий Джикия на правах свободного агента перешел в турецкий "Антальяспор" и заключил двухлетний контракт. В текущем сезоне россиянин провел за клуб 4 матча и не отметился результативными действиями.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что Джикия может в будущем получить вызов в сборную России. Защитник провел за национальную команду 44 матча. Ранее Джикия выступал за "Спартак".

